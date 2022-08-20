2022/08/20 | 18:00 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد | انهيار تلال ترابية على مرقد ديني في كربلاء و أنباء عن وجود عشرات الأشخاص تحت الأنقاض |الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KWkj7bHIlF4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد | انهيار تلال ترابية على مرقد ديني في كربلاء و أنباء عن وجود عشرات الأشخاص تحت الأنقاض |الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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