صحة البصرة تنفي تسجيل حالات وفاة بسبب تلوث المياه

2022/08/20 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم السبت، حقيقة وفاة ثلاثين شخصاً جراء الماء المالح الملوث.وقالت الدائرة في بيان، إنه “انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة تشير الى وفاة أكثر من ثلاثين شخصا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦ بسبب المغص المعوي والاسهال الناجم عن المضمضة بالماء المالح الملوث”.

وأكدت، “عدم تسجيل اية حالة وفاة بسبب تلوث المياه”.

وفيما أهابت الدائرة، “من وسائل الاعلام والمواطنين الحذر من المنشورات المضللة التي تحاول زعزعة الامن في بصرتنا الفيحاء والرجوع الى المصادر الرئيسة للمعلومات وهو اعلام دائرة صحة البصرة”، فيما دعت “القوات الامنية الى ملاحقة كل من يحاول بث الرعب في نفوس الاهالي الآمنين في مركز المدينة وانحاء المحافظة من خلال نشر الشائعات الكاذبة”.

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