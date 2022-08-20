2022/08/20 | 18:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانهيار قد يصل إلى قطارة الإمام علي (ع) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن انهيار تل بمنطقة قطارة الإمام علي في كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن انهيار تل بمنطقة قطارة الإمام علي في كربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).