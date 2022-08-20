2022/08/20 | 18:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يهدد بخطوات جديدة: لن أجالس الفاسدين ومن يريد قتلي.. وطلبنا مناظرة علنية لكننا لم نجد تجاوبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/20 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يهدد بخطوات جديدة: لن أجالس الفاسدين ومن يريد قتلي.. وطلبنا مناظرة علنية لكننا لم نجد تجاوبا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يهدد بخطوات جديدة: لن أجالس الفاسدين ومن يريد قتلي.. وطلبنا مناظرة علنية لكننا لم نجد تجاوبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).