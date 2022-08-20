الغانمي يؤكد التعاون بين القطعات والدوائر الأمنية بما يديم الأمن والإستقرار في نينوى

2022/08/20 | 18:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستمع وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، الى شرح موجز عن أبرز وأهم الواجبات والمهمات التي تقوم بها القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات نينوى.

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، فقد “زار الغانمي وبرفقته الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة والضباط مقر القيادة وعقد اجتماعاً موسعاً فيها خلال المحطة الثانية في جولته التي بدأها صباح اليوم السبت”.

وأكد الوزير على “أهمية التواصل الدائم مع المواطنين والاستثمار الأمثل للطاقات والخبرات الأمنية لخدمة أهالي نينوى وجعل المواطن يشعر بأن القوات الأمنية هي جزء منه”، مشدداً على “التعاون والتنسيق بين جميع القطعات والدوائر والمؤسسات الأمنية بما يديم الامن والاستقرار”.

كما أشاد “بالاستجابة الفورية والسريعة للمناشدات خاصة الإنسانية من الأجهزة الأمنية المختصة، داعياً الى الإستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفي مختلف الظروف والأوقات”.

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