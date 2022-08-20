2022/08/20 | 18:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 16 شخصاً مصرعهم، وأصيب 21 آخرون، اليوم السبت، في حادث مروري مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية.

واصطدمت حافلة ركاب بفرق انقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق “طرسوس- أضنة – غازي عنتاب” السريع.



واصطدمت الحافلة أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة “إخلاص” للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة، وفقا للوكالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب، مقتل 15 شخصاً وإصابة 22 بجروح في حادث السير.

وقال الحاكم داود غول على تويتر “لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 آخرون، في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب”، وفقا لـ”فرانس برس”.

وأعلن والي غازي عنتاب، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصاً، بينهم 4 من الكادر الصحي، وفقا للأناضول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 16 شخصاً وإصابة 21 آخرون في حادث مروري مروع جنوبي تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 16 شخصاً وإصابة 21 آخرون في حادث مروري مروع جنوبي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).