مقتل شخص إثر انفجار ناقلة للمشتقات النفطية غربي بغداد

2022/08/20 | 18:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص حتفه، اليوم السبت، بانفجار ناقلة للمشتقات النفطية غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، إن “الناقلة انفجرت جرّاء تسريب حصل فيها وذلك ضمن منطقة الرواد القريبة على مدينة الشعلة، غربي بغداد، مما تسبب باندلاع الحريق فيه”.

وأضاف المصدر أن “الحادث أسفر عن مصرع شخص صادف مروره لحظة وقوع الانفجار”.

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