متوعدة المخالفين.. محافظة بغداد تعزو سبب التفاوت في تسعيرة أمبير المولدات الاهلية

2022/08/20 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عزت محافظة بغداد، اليوم السبت، أسباب التفاوت في تسعيرة أمبير المولدات الاهلية من منطقة إلى أخرى، فيما توعدت المخالفين للتسعيرة بإجراءات قانونية.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إن “هناك اجراءات كثيرة متخذة بسأن التفاوت في سعر الامبير وهناك أيضا تفاوت في تجهيزات الطاقة الكهربائية من […]

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محافظة بغداد تعزو سبب التفاوت في تسعيرة أمبير المولدات الاهلية أولاً على ايرث نيوز.

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