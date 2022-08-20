ضبط 6 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/08/20 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 6 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم ضبط 6 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الأوسط".وأضاف القيسي، أنه "خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (مولدات كهربائية باحجام كبيرة عدد 3 مع رؤوس توليد عدد 2 مع صناديق عدد 2 ومواد احتياطية للمولدات، ومواد خشبية وسقوف ثانوية بلاستيكية مع حليب أطفال منتهي الصلاحية، وحاوية تحتوي على رز تالف منتهي الصلاحية مع قابلوات كهربائية) وجميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة". وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الكمرك".

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