شاهد بالفيديو.. أخذو ارضه عنوةً لاقامة نقطة عسكرية

2022/08/20 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PHyzWS7BYng

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