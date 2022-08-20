2022/08/20 | 19:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. إخراج المحاصرين جراء انهيار تلة ترابية في مزار قنطرة الإمام علي (عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nHAiakcgutw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. إخراج المحاصرين جراء انهيار تلة ترابية في مزار قنطرة الإمام علي (عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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