2022/08/20 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x2hprKT9Qbk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لبنان | القبض على عبدالله ياسر سبعاوي أحد المشاركين في جريمة سبايكر | تقرير سالي قرفلي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لبنان | القبض على عبدالله ياسر سبعاوي أحد المشاركين في جريمة سبايكر | تقرير سالي قرفلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).