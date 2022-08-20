2022/08/20 | 19:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، 08/20/2022، عن قتل 6 عناصر من عصابات داعـش بينهم ما...

ظهرت المقالة القوات الأمنية تقتل 6 دواعش بينهم أبو مريم القحطاني قرب جبال حمرين أولاً على المسلة.

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