2022/08/20 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم السبت، بوجود 6 اشخاص لازالوا تحت الانقاض في مزار قطارة الامام علي عليه السلام المنهار بكربلاء بينهم نساء واطفال، مبينا ان فرق الانقاذ تمكنت من ايصال الاوكسجين لهم.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المحتجزين تحت الانقاض تسمع اصواتهم لغاية الان".واضاف ان "المحتجزين هم 6 بينهم طفلين ونساء اثنين وعاملين"، مشيرا الى ان "الفرق تمكنت من ايصال الاوكسجين لهم".وتابع المصدر ان "عمليات الحفر مستمرة في محاولة للوصول اليهم".وانهارت اجزاء ترابية واسعة في مزار قطارة الامام علي عليه السلام، اليوم السبت، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى تحت الانقاذ.ودفعت فرق الدفاع المدني اكثر من 20 فرقة انقاذ من بغداد وكربلاء والنجف لاخراج المدنيين من تحت الانقاض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانقاض تحاصر 6 اشخاص وفرق الدفاع المدني تواصل الاستنفار بمزار القطارة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانقاض تحاصر 6 اشخاص وفرق الدفاع المدني تواصل الاستنفار بمزار القطارة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).