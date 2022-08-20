الإطار التنسيقي يخوض مباحثات مع السنة والكرد حول عقد جلسة البرلمان

2022/08/20 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، اليوم السبت، عن وجود مباحثات للإطار مع القوى الكردية والسنية لعقد جلسة البرلمان خارج المنطقة الخضراء.

وقال موات، لـ (بغداد اليوم)، إن "عقد جلسة البرلمان خارج المنطقة الخضراء أمر وارد جداً، وهنالك مباحثات يجريها الإطار التنسيقي مع القوى الكردية والسنية بهذا الشأن، الا انه لم يتم تحديد مكان انعقاد الجلسة لغاية الآن".

واضاف، أن "القانون يسمح لمجلس النواب ومجالس المحافظات ان تعقد جلساتها في أي مكان "، مشيراً الى "وجود إمكانية لعقد الجلسة في محافظة السليمانية أو أي مكان آخر لاختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء".

وتابع موات، أن "انعقاد جلسة مجلس النواب ستكون في وقت قريب سواء في المنطقة الخضراء أو خارجها".

وفي وقت سابق، حسم الاطار التنسيقي، موقفه بشأن تضارب انباء استبدال مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع بالتاكيد على استمراره في الترشيح دون العدول عنه.

وقال القيادي في الإطار كاطع الركابي، لـ (بغداد اليوم ) " الإطار التنسيقي لم يطرح بديلا عن عن محمد شياع لإدارة الحكومة المقبلة".

واضاف ان "شياع مرشحنا المتفق عليه من كل اطراف الإطار وغير صحيح ترشيح رئيس إحدى الجامعات او شخصية بدلا عنه كمرشح تسوية".

وتابع ان " الجلوس على طاولة الحوار الوطني هو الأهم فيجب علينا ان نتحاور بلقاء جديدد بعد اجتماع الكتل بدعوة رئيس الوزراء خلال الايام المقبلة لاعلان عودة جلسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء".

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