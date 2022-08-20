سر التحول البارز في موقف إردوغان تجاه سوريا

2022/08/20 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تحوّل بارز عن مواقفها السابقة المتعلقة بعلاقاتها مع سوريا، أعلنت تركيا، الجمعة، على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان عدم "استبعاد الحوار والدبلوماسية" مع دمشق، وهي خطوة تأتي في ظل تغييرات إقليمية وتطورات داخلية دعت أنقرة للمضي قدما في "التطبيع" مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفقا لمراقبين.

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