رسالة دكتوراه في أربيل عن تحديات الأمن الوطني بالعراق والحلول الممكنة

2022/08/20 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل -الزمان كشفت رسالة دكتوراه في اختصاص الامن الوطني عن معالجات ممكنة ،لكنها إشكالية وصعبة ،لتحديات داخلية وخارجية تواجه الأمن الوطني في العراق وتمتد الى تفاصيل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة.وخلصت الدراسة التي نوقشت في جامعة صلاح الدين في أربيل مؤخرا تحت عنوان – الأمن الوطني بين التحديات الداخلية والخارجية) دراسة تحليلية- و […]

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