تأدبوا مع الحسين عليه السلام ولا تتندروا

2022/08/20 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

ليس فينا من هو بحاجة لأن نذكره

بالإجمال أو التفصيل بالكليات

وبالمفهوم العام أو حتى ببعض الجزئيات

أو نخبره كيف أن الأجيال اتخذت النهضة

الحسينية المباركة أعظم مدرسة تستلهم

منها أب

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