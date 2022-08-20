أرض معسكر الرشيد.. تهيئة ١٠٠ ألف متر لزراعتها كمسطح اخضر

2022/08/20 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، السبت،

عن انجاز رفع أكثر من ٦٠ ألف م٣ من

الانقاض عن ارض معسكر الرشيد وتهيئة

المقطع الاول بمساحة ١٠٠ ألف م٢ لزراعته

كمسطح اخضر.

ونقل بيان للأمانة عن امين بغداد قوله،

ان

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