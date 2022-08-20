انهيار القطارة.. الزج بفرق إنقاذ إضافية من 3 محافظات إلى كربلاء (فيديو)

2022/08/20 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زجت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، بفرق إنقاذ إضافية ساندة لإخراج

المحتجزين من انهيار تل ترابي في قطارة

الامام علي (ع) غربي كربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بأشراف مدي

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