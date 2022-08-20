صور لراغب علامة مع زوجة السفير العراقي تثير السخط.. والخارجية ترد

2022/08/20 | 19:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور للمغني اللبناني راغب علامة مع زوجة أحد السفراء العراقيين حالة غضب وسخط واسع بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وجهوا اتهامات للسفير مطالبين وزارة الخارجية بالتدخل.

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