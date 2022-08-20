مصر.. حريق كبير في مركز تجاري ضخم

2022/08/20 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شب حريق هائل بمركز تجاري ضخم وسط محافظة الإسكندرية، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من قسم المطاعم.

وتوجهت سيارات الدفاع المدني والحماية المدنية والاسعاف الى موقع الحادث.



وتفيد المعلومات الأولية الى وجود عطل كهربائي في المركز التجاري، إلا أنه لم يعرف بعد إذا ما كان سببا في الحادث ام لا.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن شهود عيان قولهم إن سبب الحريق يعود لماس كهربائي وأن التيار الكهربائd منقطع منذ أمس فى منطقة سيتي سنتر، ما دفع عددا كبيرا من المحلات إلى الإغلاق بسبب عدم وجود كهرباء بالمنطقة التجارية، والاعتماد على مولدات الكهرباء.

وأوضح الشهود أنه بمجرد عودة التيار الكهربائي، تم سماع صوت انفجار ناتج عن ماس كهربائي في مولدات الكهرباء.

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