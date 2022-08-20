الكشف عن حقيقة تعرض وزير المالية المستقيل إلى تهديد ومغادرته العراق

2022/08/20 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنفي وزارة المالية ماتناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من معلومات كاذبة ، والتي تدعي مغادرة وزير المالية المستقيل علي عبدالأمير علاوي البلاد ، وادلاءه بتصريحات بعد تعرضه لتهديدات من احدى الكتل السياسية .

وبهذا الصدد تنفي الوزارة نفيا قاطعا صحة هذة الأنباء المزعومة ، وكل ماورد بهذا الشأن ، كما وتؤكد الوزارة على ان الدكتور علاوي لم يغادر العراق وهو متواجد في بغداد ، ولم يدلي بأي التصريحات الصحفية لأي جهة اعلامية او جهات شخصية وغيرها .

وتدعو الوزارة وسائل الاعلام كافة الى عدم تصديق والانجرار وراء هذه الاكاذيب و الأقاويل ، التي يمكن استثمارها لتحقيق غايات سياسية معروفة ، وهي تأتي كمحاولة بائسة للتأثير على الرأي العام وخلق حالة من الأرباك والفوضى .

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