الخارجية .. سنتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الصور الخاصة بسفير العراق في الأردن

2022/08/20 | 19:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إنها ستتخذ إجراءات بشأن صور خاصة بسفير بغداد لدى الأردن.

وفي بيان صحفي نشره حساب تويتر الرسمي للخارجية العراقية، قال المتحدث باسم الخارجيَة أحمد الصحاف: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في ا...

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