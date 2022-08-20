محافظة بغداد تتوعد المخالفين في تسعيرة امبير المولدات الأهلية

2022/08/20 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عزت محافظة بغداد، اليوم السبت، أسباب التفاوت في تسعيرة أمبير المولدات الاهلية من منطقة إلى أخرى، فيما توعدت المخالفين للتسعيرة بإجراءات قانونية.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في تصريح […]

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