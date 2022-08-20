2022/08/20 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الدفاع المدني الجزائري ،اليوم السبت ،إخماد غالبية حرائق الغابات في شمال البلاد، فيما أكد خبير أن الحرائق أتت على أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية الفريدة.وأعلن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد اغلب حرائق الغابات في الجزائر المركز الخبري الوطني.

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