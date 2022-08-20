مقتدى الصدر: قدّمتُ تنازلات كثيرة ولن أشارك في أي حوار سرّي جديد أو أجالس

2022/08/20 | 19:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إنه قدَّم كثيرا من التنازلات من أجل السلم الأهلي، وإنه ينتظر من الأطراف الأخرى تقديم ما في جعبتها لإنقاذ العراق.

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