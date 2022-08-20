2022/08/20 | 19:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يوضح طبيعة انفجار سُمع دويه جنوبي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/20 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يوضح طبيعة انفجار سُمع دويه جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يوضح طبيعة انفجار سُمع دويه جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).