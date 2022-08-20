تحذير من القحط.. الصين تواجه أسوأ موجة حر بعد جفاف أطول أنهارها

2022/08/20 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا من الجفاف في جميع أنحاء البلاد حيث تشهد الصين واحدة من أقوى موجات الحرارة منذ 6 عقود إضافة لعدم هطول الأمطار ما يؤثر على سلاسل التوريد العالمية.تقوم بعض المدن بتشغيل محطات مترو الأنفاق الخاصة بها في مستوى الظلام لتوفير الطاقة.

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