نائب يدعو لإقالة السفير العراقي في الاردن

2022/08/20 | 20:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون العراقي النافذ يحظر هذه الأفعال المشينة ويرتب عليها عقوبات.

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