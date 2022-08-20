نائب رئيس البرلمان ينفي طلب عقد جلسة في أربيل

2022/08/20 | 20:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفى نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، 08/20/2022، تلقي رئاسة البرلمان أي طلب...

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