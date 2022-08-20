2022/08/20 | 20:07 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة صالح العراقي ينشر عن عزة الشابندر وأبو مازن: من عراب الصفقات؟ أولاً على المسلة.

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