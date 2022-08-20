المالية: علي علاوي لم يغادر العراق وننفي نفياً قاطعاً مغادرته البلاد

2022/08/20 | 20:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية، اليوم السبت، مغادرة وزيرها المستقيل علي علاوي، البلاد، وذلك بعد تداول معلومات عن ذلك.

وقالت الوزارة في بيان أن “الوزارة تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من معلومات كاذبة، تدّعي مغادرة وزير المالية المستقيل علي عبد الأمير علاوي، البلاد، وإدلاؤه بتصريحات بعد تعرضه لتهديدات من احدى الكتل السياسية”.

وأضافت “بهذا الصدد تنفي الوزارة نفيا قاطعا صحة هذة الأنباء المزعومة، وكل ماورد بهذا الشأن، كما وتؤكد الوزارة على ان الدكتور علاوي لم يغادر العراق وهو متواجد في بغداد، ولم يدلي بأي تصريحات صحفية لأي جهة اعلامية او جهات شخصية وغيرها”.

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