العرباوي مع دعوة السيد الصدر الى مناظرة علنية.. “الصدر ورجاله ضد الإطار ورجاله”

2022/08/20 | 20:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيَّد رئيس حركة “وعي”، صلاح العرباوي، اليوم السبت، دعوة زعيم التيار الصدري، إلى مناظرة علنية، يشترك فيها الفرقاء من السياسيين.

وقال العرباوي، “كلش حلوة فكرة المناظرة الي طرحها الصدر، الصدر ورجاله ضد الاطار ورجاله، تحت إشراف فريق تحكيم دولي مختص وعلى الهواء مباشرة”.

وأضاف “نريد ان نعرف أين ضاعت الدولة؟ ومَنْ المسؤول عن ضياعها؟”.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم، تقديمه مقترح للأمم المتحدة لمناظرة علنية مع “الفرقاء السياسيين”.

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