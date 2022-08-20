الداخلية المصرية تكشف سبب الحريق الهائل في المركز التجاري في الإسكندرية

2022/08/20 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية المصرية، السبت، إن قوات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد المراكز التجارية في محافظة الإسكندرية.

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