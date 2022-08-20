2022/08/20 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني يعلن إخراج احد المحاصرين من حادث قطارة الإمام علي عليه السلام » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 20:15

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