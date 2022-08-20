2022/08/20 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول مسؤول معهد الخطابة المتخصص

باللغة الانكليزية في العتبة الحسينية

المقدسة، السبت، ان المعهد تمكن خلال

اكثر من ست سنوات من تخريج وتدريس اكثر

من مئة طالب وطالبة اصبحوا الآن من

الخطباء والتدريسيي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد الخطابة باللغة الانكليزية في العتبة الحسينية: طلبتنا اصبحوا خطباء ومدرسين ومترجمين باللغة الانكليزية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد الخطابة باللغة الانكليزية في العتبة الحسينية: طلبتنا اصبحوا خطباء ومدرسين ومترجمين باللغة الانكليزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).