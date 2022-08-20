2022/08/20 | 20:17 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
حسن الجنابي - وزير الموارد
العسكرية كانت مبيّتة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثاني عشر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حسن الجنابي - وزير الموارد
المائية الأسبق وسفير العراق الاسبق
لدى اليابان وتركيا
هناك من يعتقد، وقد يكون محقّاً، بأن
النية لضرب العراق وتحطيم قدراته
العسكرية كانت مبيّتة.
ولكن هذا لن يبرر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثاني عشر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثاني عشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).