الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثاني عشر

2022/08/20 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.حسن الجنابي - وزير الموارد

المائية الأسبق وسفير العراق الاسبق

لدى اليابان وتركيا

هناك من يعتقد، وقد يكون محقّاً، بأن

النية لضرب العراق وتحطيم قدراته

العسكرية كانت مبيّتة.



ولكن هذا لن يبرر

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