اكدت التوصل الى القاتل.. شرطة كربلاء تكشف تفاصيل حادث قتل عائلة في الحسينية

2022/08/20 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي إحدى

العوائل الكربلائية في قضاء الحسينية

بحصول حادث قتل لأربعة من أفراد عائلة

واحدة نود أن نوضح للرأي العام تفاصيل

الحادث لغرض بيان الحقائق للجميع ،

استخبرنا ظه

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