حكم قضائي بإعدام طالب مصري قتل مدرسة مسنة لسرقتها

2022/08/20 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة مصرية، السبت، بإعدام طالب جامعي بتهمة قتل معلمة مسنة بعدما اقتحم مسكنها لسرقة مصوغاتها وأموالها في مدينة المنصورة.الحكم صدر برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد السعدني وخالد الزياني وشعبان إبراهيم غالي.وقال القاضي أحمد فؤاد الشافعي إن المتهم أراد الاستيلاء على أموال المجني عليها، من مصوغات ذهبية ومبالغ […]

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