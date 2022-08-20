هجوم بطائرة مسيّرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

2022/08/20 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – استهدف هجوم السبت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول بدون ان يخلف اصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تلغرام “تم ضرب الطائرة المسيّرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران”.ولم […]

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