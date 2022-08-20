2022/08/20 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطة جنوب الزبير تعود للعمل بعد سرقة قابلو مواطنون لـ (الزمان): وعود الكهرباء سراب ولا إنفراجة في ساعات التجهيز بغداد – قصي منذر طالب مواطنون ،وزارة الكهرباء الايفاء بوعودها والعمل على زيادة ساعات الحصول على الخدمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ،فيما اكدوا انه ليس من المعقول وبعد اعوام من العمل وبتخصيصات كبيرة يكون حال […]

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