2022/08/20 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسليم رفات 26 شهيداً في سبايكر إلى ذويهم وسط تشييع رسمي بغداد – ابتهال العربي سلم مركز الطب العدلي العسكري في مديرية الأمور الطبية التابعة لوزارة الدفاع، رفات عدد من شهداء سبايكر الى ذويهم.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (مركز الطب العدلي ،قام بتسليم شهداء مجزرة سبايكر الى ذويهم، البالغ عددهم 26 […]

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