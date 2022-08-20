2022/08/20 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية، اليوم السبت، موعد اختبار الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.وقالت الوزارة في بيان، إنها “تنوه إلى أن موعد اختبار الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ سينطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 22 من شهر آب الحالي في الساعة ٨ صباحاً”.

وأضافت، أن “اختبارات القدرات العقلية بالنسبة للمتميزين وكلية بغداد ستبدأ اولاً في تمام الساعة الثامنة صباحاً ولمدة (عشرين دقيقة) تعقبها استراحة لمدة ثلاثين دقيقة ثم يبدأ الاختبار التحصيلي للمتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد في تمام الساعة التاسعة صباحاً لمواد (اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، العلوم ، الرياضيات) ولمدة ساعتين”.

التالي

منذ 3 ساعات

انهيار القطارة..



الزج بفرق إنقاذ إضافية من 3 محافظات إلى كربلاء

منذ 3 ساعات

صحة البصرة تنفي تسجيل حالات وفاة بسبب تلوث المياه

منذ 5 ساعات

أرض معسكر الرشيد..



تهيئة ١٠٠ ألف متر لزراعتها كمسطح اخضر

منذ 7 ساعات

التخطيط: جهاز التقييس والسيطرة النوعية لم يفحص علبة سكائر واحدة

منذ 11 ساعة

تعرف على حالة الطقس في العراق

منذ يوم واحد

الأنبار تتحرك لنصب 8 كاميرات لمحاسبة مخالفي السرعات المقررة

منذ يوم واحد

أمر قبضٍ وتفتيش بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعدد من المسؤولين فيه

منذ يوم واحد

توضيح من الخطوط بشأن خلل فني بأحد الجسور الهوائية في مطار بغداد

منذ يوم واحد

المرور: كلفة اجراءات الحصول على اجازة السياقة تبلغ 135 ألف دينار

منذ يوم واحد

تعرف على أسعار صرف الدولار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد اختبار الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتفوقين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد اختبار الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتفوقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).