توب 5: مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. وإسرائيل تداهم منظمات مجتمع مدني فلسطينية

2022/08/20 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مداهمات الجيش الإسرائيلي لمكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية، وإعلان أمريكا حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ومقتل 15 شخصًا واحتجاز رهائن في هجوم مسلح على فندق بالصومال، مرورًا بالتفاعل على من تشبه رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، وصولا إلى التحذيرات من القحط في الصين في ظل أسوأ موجة حر بعد جفاف أطول أنهارها...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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