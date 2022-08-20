الدفاع المدني: إنقاض واحد من بين ستة أشخاص عالقين بانهيار تلة قرب قطارة الإمام علي بكربلاء

2022/08/20 | 21:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أكد مدير عام الدفاع المدني كاظم بوهان، اليوم السبت، انقاض أحد الأشخاص العالقين بانهيار تلة قرب قطارة الإمام علي (عليه السلام) في محافظة كربلاء.

وقال بوهان في تصريح متلفز وتابعته وكالة “خبر برس” (واخ) أن “العالقين جراء انهيار تلة ترابية قرب مزار قطارة الإمام علي من 6 – 8 أشخاص “، مؤكدا “خروج احد العالقين والبحث جاري عن بقية الاشخاص”.

وأضاف ان “الدفاع المدني متواصل مع اثنين من العالقين واوصلا لهما الأوكسجين والماء وأن المحاولات جارية لإخراجهم”.

وعن أسباب الإنهيار أشار بوهان الى “المؤشرات الأولية توضح وجود رطوبة تدل على وجود تسرب للماء لم ينتبه له أحد وهو أحد أسباب الإنهيار”.

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