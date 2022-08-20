“خلال فترة قياسية جداً”.. القاء القبض على شخص قتل أمه وأشقاءه الثلاثة

2022/08/20 | 21:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم السبت، قيام شخص بقتل أمه وثلاثة من أشقائه جراء خلافات على مبلغ من المال.

وقالت المديرية في بيان، إنها “تلقت إخباراً ظهر اليوم السبت، بوجود حادث قتل في قضاء الحسينية وعلى الفور وجه قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ومعرفة أسباب الحادث بشكل كامل والوقوف على ملابسات الجريمة” وأوضح البيان أن “الحادث هو مقتل أم وأولادها الثلاثة داخل دارهم”.

وأضاف البيان أنه “بعد التحرك السريع وجمع المعلومات الكافية من مفارز قسم مكافحة الإجرام تم التوصل الى القاتل وهو أحد أفراد الأسرة”، لافتاً الى أنه “جرت عملية القتل بواسطة سلاح نوع بندقية كلاشنكوف”.

وطبقا للبيان فإنه “تم إلقاء القبض على القاتل، وبعد مواجهته بالادلة اعترف صراحة بقيامه بقتل أفراد أسرته بسبب خلافات عائلية حول مبلغ مالي”.

كما أشارت الشرطة الى أن “المتهم من أرباب السوابق الجنائية، وتمت إحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

وأكد البيان أن “الحادث هو حادث جنائي بحت وبفضل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية تم القبض على الجاني خلال فترة قياسية جداً”.

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