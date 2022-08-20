أمن الحشد: اعتقال أكبر تاجر مخدرات في الموصل

2022/08/20 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت المديرية العامة للأمنِ و الإنضباط التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، اعتقال اكبر تاجر مخدرات في محافظة الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “الهيئة […]

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