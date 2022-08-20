الدفاع المدني ينقذ شخصين من تحت أنقاض قنطارة الإمام علي في كربلاء

2022/08/20 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت ركام مزار قطارة الامام علي عليه السلام.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت ركام قنطرة الامام علي عليه السلام التي انهارت في كربلاء".

واضافت ان "من بين الذين تم انقاذهم طفل وبصحة جيدة".

وكان مصدر أمني أعلن، اليوم السبت، عن وجود ٦ أشخاص محتجزين تحت الانقاذ، بينهم نساء واطفال ويجري العمل على اخراجهم

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