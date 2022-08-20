بعد دعوة المناظرة.. بليغ ابو كلل يقدم مقترحاً للصدر والإطار لحل الأزمة

2022/08/20 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قدم القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، اليوم السبت، مقترحا إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي لحل الأزمة.

وقال أبو كلل في تغريدة تلقتها (بغداد اليوم) إن "اقدم مقترحا إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي لحل الأزمة، لاسيما بعد دعوة الصدر إلى المناظرة".

أدناه نص التغريدة:

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